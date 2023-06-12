Мендес намерен сделать татуировку в честь победы ЦСКА в Кубке России

Полузащитник ЦСКА Виктор Мендес отпразднует победу в Суперфинале Кубка России над «Краснодаром» (1:1, пенальти - 6:5), набив татуировку в честь завоевания трофея московским клубом.

«Виктор счастлив, он знал, что команда очень давно не побеждала в национальном Кубке и хотел войти в историю. Я его поздравил, думаю, в скором времени вы увидите у него тату, посвященное трофею ЦСКА. Для него же сезон пока не закончен, сейчас он поедет в расположение сборной Чили», — приводит слова агента игрока Пабло Леклера Флухи Metaratings.ru.

Напомним, что Мендес перешел в ЦСКА в июле прошлого года. В сезоне-2022/2023 23-летний чилиец в составе красно-синих провел 38 игр и отличился одной результативной передачей. Его контракт с армейцами рассчитан до конца июня 2025 года.