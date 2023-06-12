Гвардиола планирует завершить тренерскую карьеру в 2032 году

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола намерен завершить профессиональную карьеру тренера через девять лет. Об этом сообщает The Guardian.

Как утверждает источник, также в планах 52-летнего специалиста – отработать до конца свой контракт с «горожанами», который истекает в конце сезоне-2024/2025, а затем покинуть английский клуб. Сообщается, что испанский тренер может продолжить карьеру на уровне сборных, либо перебраться в Серию А.

Напомним, что в прошедшем сезоне «Манчестер Сити» под руководством Гвардиолы взял требл. Небесно-голубые стали чемпионами Англии, завоевали Кубок страны и стали обладателями Лиги чемпионов-2022/2023.