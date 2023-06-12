Винисиус стал обладателем 7-го номера в «Реале» после ухода Азара 

Нападающий «Реала» Винисиус начнет следующий сезон под седьмым игровым номером. Об этом сообщает клубная пресс-служба мадридцев.

Отметим, что ранее номер принадлежал форварду Эдену Азару, который расстался с королевским клубом по завершении сезона-2022/2023 на правах свободного агента.

Напомним, что перед бельгийским футболистом семерку на спине в мадридской команде на протяжении восьми лет (с 2010 по 2018 годы) носил нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

Добавим, что Винисиус выступает за «Реал» с лета 2018 года. В прошедшем сезоне за команду Карло Анчелотти он отыграл 55 матчей, отличился 23-я забитыми мячами и отдал 21 ассист.