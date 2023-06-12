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Газзаев оценил победу ЦСКА в Суперфинале Кубка России 

В финальном матче турнира московская команда нанесла поражение «Краснодару».
12 июня 2023 14:04
автор: Глеб Шевяков

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о победе красно-синих в Суперфинале Кубка России над «Краснодаром».

Отметим, что обладатель Кубка определился в серии пенальти, в которой сильнее оказались армейцы (1:1, пенальти - 6:5).

«Финальные матчи всегда отличаются высоким напряжением, огромным эмоциональным тонусом и, конечно, целью — это победа. Вчера мы увидели, как после завершения игры одна команда радовалась, а другая — лила слезы. Настоящий финал национального Кубка! Не вспомню таких матчей в национальном первенстве. Накал борьбы от тех, кто был на футбольном поле: как и тех, кто был на скамейке запасных», — приводит слова Газзаева «Чемпионат».

Добавим, что ЦСКА завоевал восьмой Кубок России в своей истории. Также московскому клубу принадлежать пять Кубков СССР.

Сезон-2022/2023 подопечные Владимира Федотова завершили на втором месте в турнирной таблице РПЛ, записав в свой актив 58 очков.

источник: Чемпионат.com
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