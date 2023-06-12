Петер Бос официально возглавил ПСВ 

ПСВ официально назначил Петера Боса на должность главного тренера. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Как утверждает источник, 59-летний специалист заключил контракт с командой из Эйндховена на три года. Ранее клубом руководил Руд ван Нистелрой, который покинул тренерский пост в мае нынешнего года.

Добавим, что последним место работы Боса являлся «Лион». Он был уволен с должности главного тренера «олимпийцев» в октябре прошлого года. Ранее в своей карьере он тренировал дортмундскую «Боруссию», «Байер» и «Аякс».