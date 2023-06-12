Зарема Салихова считает состав ЦСКА самым слабым за последние несколько лет 

Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, Зарема Салихова высказалась о выступлении ЦСКА в сезоне-2022/2023.

«Обидно пропустить такой ЦСКА вперед, отдав им серебро и кубок. Состав ЦСКА самый слабый за последние годы: это не команда времен Вагнера Лава, Жо, Игнашевича, Березуцких, Тошича, Головина или Влашича с топ-игроком на каждой линии. В команде есть лишь два выдающихся по меркам РПЛ игрока – Чалов и Акинфеев», — приводит слова Салиховой Metaratings.ru.

36-летняя бывшая модель также заявила, что подопечные Владимира Федотова не смогут противостоять «Зениту» в Суперкубке России.

Напомним, что по завершении сезона-2022/2023 ЦСКА завоевал серебряные медали чемпионата России, заняв второе место в турнирной таблице РПЛ. Красно-синие также стали обладателями Кубка России. «Спартак» закончил сезон на третьей строчке.