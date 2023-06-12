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Джулия Робертс поздравила Хосепа Гвардиолу с победой в Лиге чемпионов

Испанский специалист привел «Манчестер Сити» к долгожданному трофею.
12 июня 2023 14:46
автор: Максим Скороходов

Голливудская актриса Джулия Робертс поздравила главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу с победой в Лиге чемпионов.

Ранее наставник «горожан» признавался, что звезда «Красотки» наравне Майклом Джорданом и Тайгером Вудсом является его кумиром.

«Поздравляю Пепа Гвардиолу с тем, что он привел свою команду к победе в Лиге чемпионов», - написала Робертс в социальных сетях.

Добавим, что до победы с «Манчестер Сити» Гвардиола дважды выигрывал Лигу чемпионов в качестве тренера «Барселоны», последнее достижение было датировано 2011 годом.

Джулия Робертс поздравила Хосепа Гвардиолу с победой в Лиге чемпионов
Испанский специалист привел «Манчестер Сити» к долгожданному трофею.
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