Джулия Робертс поздравила Хосепа Гвардиолу с победой в Лиге чемпионов

Голливудская актриса Джулия Робертс поздравила главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу с победой в Лиге чемпионов.

Ранее наставник «горожан» признавался, что звезда «Красотки» наравне Майклом Джорданом и Тайгером Вудсом является его кумиром.

«Поздравляю Пепа Гвардиолу с тем, что он привел свою команду к победе в Лиге чемпионов», - написала Робертс в социальных сетях.

Добавим, что до победы с «Манчестер Сити» Гвардиола дважды выигрывал Лигу чемпионов в качестве тренера «Барселоны», последнее достижение было датировано 2011 годом.