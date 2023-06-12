Бальбуэна не намерен возвращаться в «Динамо» в ближайшее время

Защитник «Коринтианс», права на которого принадлежат «Динамо», Фабиан Бальбуэна не вернется в московский клуб текущим летом. Об этом сообщает Фабио Алейшо в своих соцсетях.

По информации источника, 31-летний футболист продолжит играть в бразильском чемпионате, воспользовавшись правилом ФИФА о приостановке контрактов с командами из России со стороны зарубежных игроков в одностороннем порядке.

Напомним, что Бальбуэна присоединился к «Динамо» в июле 2021 года. Летом прошлого года он приостановил контракт с бело-голубыми и перешел в «Коринтианс», за который провел в сезоне десять матчей и забил один гол. Контракт парагвайца со столичным клубом действителен до конца сезона-2024/2025.