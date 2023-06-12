Деменко высказался о предстоящем товарищеском матче между сборными России и Катара 

Бывший полузащитник «Зенита» Максим Деменко поделился мнением по поводу того, что сборная России в сентябре проведет товарищеский матч против национальной команды Катара.

«Отличный соперник. Для сборной России сейчас любой матч важен. В плане игровой практики, для подготовки команды. Все-таки летний сбор мы пропустили, я считаю, что даже правильно, смысла не было. А вот в дальнейшем для команды это важно», — приводит слова Деменко «Газета.Ru».

Ранее РФС объявил о том, что летний сбор подопечных Валерия Карпина был перенесен на осень.

Напомним, что в марте 2023 года национальная команда России провела две контрольные игры против сборных Ирана (1:1) и Ирака (2:0).

В феврале прошлого года УЕФА и ФИФА отстранили российские команды и сборные от международных соревнований под своей эгидой.