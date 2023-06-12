Альфонсо Дэвис сообщил, что «Барселона» отказалась от трансфера игрока из-за его национальности

Фланговый защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис признался, что до перехода в стан мюнхенцев мог продолжить карьеру в «Барселоне», однако руководство сине-гранатовых отказалось подписывать футболиста из-за его канадского гражданства.

«Был момент, когда «Барселона» действительно обратилась ко мне, но затем президент клуба Хосеп Бартомеу сказал, что я им не нужен. Они сказали, что не хотят подписывать меня, потому что я из Канады. Честно говоря, это немного задело мои чувства», — заявил Дэвис в подкасте Say Less.

Напомним, что Дэвис перешел в «Баварию» из «Ванкувера» в 2019 году. В сезоне-2022/2023 за мюнхенский клуб он провел 38 матчей, в которых отличился тремя забитыми мячами и восьмью результативными передачами.