ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Экс-тренер «Локомотива» Семин оценил перспективы «Краснодара»

По мнению специалиста, политика клуба обязательно даст эффект в ближайшем будущем .
12 июня 2023 15:44
автор: Александр Евграфов

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, что «Краснодар» развивается в правильном направлении и в ближайшие годы это принесет результаты.

«У команды Галицкого все впереди. «Краснодар» обязательно выиграет свой первый трофей в ближайшие годы. В клубе любят и уважают футбол, развивают молодых игроков — рано или поздно это даст желаемый результат», - цитирует приводит слова Семина «РБ Спорт».

В субботу ЦСКА стал обладателем Кубка России, победив в «Лужниках» «Краснодар» в серии пенальти со счетом 6:5. Основное время матча завершилось ничейным результатом (1:1).

источник: «РБ-Спорт»
Джеррард назначен на пост главного тренера «Аль-Иттифака»
Англичанин не работал в качестве тренера с осени прошлого года.
12.06.2023 16:20
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Галатасарай» интересуется экс-защитником ЦСКА Бекао
Transfermarkt оценивает футболиста в 10 миллионов евро.
12.06.2023 16:13
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Тренер «Зенита» рассказал, почему бразильцы не уезжают из РПЛ, несмотря на отсутствие еврокубков
Это так очевидно, что удивляешься.
12.06.2023 16:10
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Милан» и «Монца» выразили соболезнования в связи со смертью Берлускони 
«Милан» и «Монца» выразили соболезнования в связи со смертью Берлускони 
Экс-владелец миланского клуба и владелец «брианцоли» скончался сегодня, 12 июня, в возрасте 86 лет.
12.06.2023 15:52
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Экс-тренер «Локомотива» Семин оценил перспективы «Краснодара»
По мнению специалиста, политика клуба обязательно даст эффект в ближайшем будущем .
12.06.2023 15:44
Футбол
автор: Александр Евграфов
Альфонсо Дэвис сообщил, что «Барселона» отказалась от трансфера игрока из-за его национальности
Футболист «Баварии» является гражданином Канады.
12.06.2023 15:32
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Деменко высказался о предстоящем товарищеском матче между сборными России и Катара 
Национальные команды планируют встретиться на футбольном поле в сентябре. 
12.06.2023 15:16
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Бальбуэна не намерен возвращаться в «Динамо» в ближайшее время
Парагвайский игрок рассчитывает продолжать выступать в Бразилии и воспользуется правилом ФИФА о приостановке контракта с российской командой в одностороннем порядке. 
12.06.2023 15:02
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Джулия Робертс поздравила Хосепа Гвардиолу с победой в Лиге чемпионов
Испанский специалист привел «Манчестер Сити» к долгожданному трофею.
12.06.2023 14:46
Футбол
автор: Максим Скороходов
Зарема Салихова считает состав ЦСКА самым слабым за последние несколько лет 
Зарема Салихова считает состав ЦСКА самым слабым за последние несколько лет 
Жена бывшего владельца «Спартака» расстроена тем фактом, что армейцы с таким наличием игроков оказались выше красно-белых в турнирной таблице РПЛ по итогам прошедшего сезона. 
12.06.2023 14:30
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.