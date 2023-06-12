Экс-тренер «Локомотива» Семин оценил перспективы «Краснодара»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, что «Краснодар» развивается в правильном направлении и в ближайшие годы это принесет результаты.

«У команды Галицкого все впереди. «Краснодар» обязательно выиграет свой первый трофей в ближайшие годы. В клубе любят и уважают футбол, развивают молодых игроков — рано или поздно это даст желаемый результат», - цитирует приводит слова Семина «РБ Спорт».

В субботу ЦСКА стал обладателем Кубка России, победив в «Лужниках» «Краснодар» в серии пенальти со счетом 6:5. Основное время матча завершилось ничейным результатом (1:1).