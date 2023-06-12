«Милан» и «Монца» выразили соболезнования в связи со смертью Берлускони 

Итальянские футбольные клубы «Милан» и «Монца» обратились со словами поддержки к семье Сильвио Берлускони, который 12 июня умер на 87-м году жизни в клинике Милана San Raffaele.

Отметим, что итальянский функционер и политический деятель владел «россонери» на протяжении 30 лет (1986 по 2016 годы). В 2018 году он купил «брианцоли», которыми владел впредь до кончины.

«Милан» скорбит о кончине незабываемого Сильвио Берлускони и хотел бы обратиться к семье, соратникам и самым дорогим друзьям, чтобы разделить наши соболезнования. Спасибо, господин президент. Всегда с нами», — написала пресс-служба «дьяволов».

В свою очередь, пресс-служба бело-красных также опубликовала свое заявление: «Адриано Галлиани и весь футбольный клуб «Монца» оплакивают потерю Сильвио Берлускони. Пустота, которую невозможно заполнить. Навсегда с нами. Спасибо за все, президент».

Добавим, что Берлускони был выписан из клиники три недели назад после того, как был госпитализирован с диагнозом из-за проблем с сердечно-сосудистой системой и дыхательной недостаточностью. Врачи диагностировали итальянцу легочную инфекцию, прогрессирующую на фоне хронической лейкемии.