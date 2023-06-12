«Галатасарай» интересуется экс-защитником ЦСКА Бекао

Бывший защитник ЦСКА Родриго Бекао, защищающий цвета «Удинезе», может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

Отметим, что 27-летний бразильский футболист выступал за московский клуб на правах аренды с 2018 по 2019 годы.

Как сообщает Sports Digitale, Бекао попал в сферу интересов «Галатасарая». Руководство клуба из Стамбула запросило у «Удинезе» информацию по Родриго.

Добавим, что всего за ЦСКА бразилец провел 36 матчей, в которых не смог отметиться результативными действиями, но стал обладателем Суперкубка России.

В минувшем сезоне чемпионата Италии Бекао вышел на поле в 28 встречах, отметившись двумя голами и одной результативной передачей.