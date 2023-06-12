Тренер «Зенита» рассказал, почему бразильцы не уезжают из РПЛ, несмотря на отсутствие еврокубков

Вильям Оливейра, помощник главного тренера «Зенита», рассказал, чем РПЛ привлекает бразильских футболистов даже в условиях санкций.

«Хотите, я назову важный фактор, который является плюсом России? Здесь хороший отпуск зимой до декабря. Как минимум месяц. Для бразильцев очень важно быть в конце года рядом с семьей во время Рождества и Нового года. В других чемпионатах такого нет. Понятно, что не хватает еврокубков, но я не вижу причин уезжать в клуб‑середняк из европейского чемпионата», - сказал Оливейра YouTube-каналу «СБГ шоу».

Напомним, что за «Зенит» играют сразу семь бразильских футболистов: Дуглас Сантос, Роберт Ренан, Родригао, Вендел, Клаудиньо, Густаво Мантуан и Филипе Малком.

Мантуан принадлежит «Коринтиансу» на главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что заинтересован в выкупе хавбека.