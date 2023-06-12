Джеррард назначен на пост главного тренера «Аль-Иттифака»

Бывший игрок «Ливерпуля» и экс-наставник «Астон Виллы» Стивен Джеррард продолжит тренерскую карьеру в Саудовской Аравии. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своих соцсетях.

Как утверждает источник, 43-летний специалист возглавил «Аль-Иттифак». Сроки контракта английского тренера с саудовским клубом пока остаются неизвестны.

Напомним, что Джеррард был уволен с должности главного тренера «Астон Виллы» в октябре 2022 года. Ранее он руководил шотландским «Рейнджерсом» и молодежной командой «Ливерпуля».