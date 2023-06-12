«Арсенал» подпишет многолетний контракт с Салибой

«Арсенал» в ближайшее время объявит о продлении соглашения с защитником Вильямом Салибой.

Напомним, что летом 2022 года вернулся в «Арсенал» после года аренды в «Марселе»

Как сообщает на своей странице в соцсети инсайдер Николо Скира, Салиба поставит подпись под контрактом, который будет рассчитан до июня 2027 года.

Отметим, что Вильям провел за »Арсенал» 33 матча во всех турнирах, в которых забил три мяча и отдал одну голевую передачу. Лондонский клуб занял в минувшем сезоне второе место в чемпионате АПЛ.