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Президент ЦСКА Гинер заявил, что позволит Акинфееву завершить карьеру

Капитан «армейцев» помог клубу завоевать Кубок России-2022/23.
12 июня 2023 16:38
автор: Максим Скороходов

Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что пойдет на встречу вратарю Игорю Акинфееву, если он решит завершить карьеру.

«Если скажет — всё, значит, он закончит. У нас с ним отличные отношения. Игорь — порядочный парень, и он всю жизнь в ЦСКА. Этот клуб — его дом, точно так же, как мой», - приводит «Матч ТВ» слова Гинера.

Напомним, что 37-летний Акинфеев играет за основную команду ЦСКА с 2003 года, с этого времени он вместе с клубом по семь раз завоевал Кубок и Суперкубок России, стал шестикратным победителем чемпионата страны о обладателем Кубка УЕФА.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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