Холанд признан лучшим игроком «Манчестер Сити» в сезоне-2022/2023

«Манчестер Сити» огласил лучшего футболиста команды по итогам сезона-2022/2023. Им стал норвежский нападающий Эрлинг Холанд. Об этом сообщает пресс-служба небесно-голубых.

Отметим, что в завершившемся сезоне 22-летний форвард вместе с «горожанами» стал обладателем требла, завоевав чемпионство Англии, Кубок страны и Лигу чемпионов. Кроме того, он стал лучшим бомбардиром АПЛ и престижного еврокубка.

Добавим, что Холанд присоединился к «Манчестер Сити» в июле 2022 года. В минувшем сезоне за команду Хосепа Гвардиолы он отыграл 53 матча, в которых забил 52 гола и отдал девять результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 170 миллионов евро.