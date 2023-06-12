Глава судейского комитета РФС поддержал решения судей и КДК по Джикии

Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев высказался об удалении защитника «Спартака» Георгия Джикии в матче 30-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (0:1).

Напомним, что футболисту показали красную карточку за нецензурную брань в адрес арбитра, при этом он был на скамейке запасных. Впоследствии КДК РФС вынес решение дисквалифицировать Джикию на два матча.

«Красная была вынесена справедливо. А решение КДК мы не обсуждаем, эта не наша епархия. С одной стороны, я понимаю эмоции, но с другой — правила есть правила. Таким образом обращаться к судье нельзя. Поэтому была вынесена оправданная красная карточка», - приводит «Матч ТВ» слова Каманцева.

Помимо двухматчевой дисквалификации футболист также оштрафован на 250 тысяч рублей. При этом отмечено, что один матч Джикия пропустит, а дисквалификация на второй матч чемпионата будет носить условный характер.