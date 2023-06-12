Тренер «Зенита»: без Дзюбы раздевалка команды стала более спокойная и сильная

Тренер «Зенита» рассказал об атмосфере в раздевалке команды после ухода форварда Артема Дзюбы.

Напомним, что футболист покинул команду летом прошлого года. Дзюба завоевал с «Зенитом» десять трофеев.

«Стала ли лучше атмосфера в раздевалке «Зенита», когда ушёл Дзюба? Стало проще. Сейчас все ребята шутят. Они все стали больше шутить, а раньше был только один человек, который шутил больше остальных. А то, что раздевалка стала более спокойная и сильная – это факт», — заявил Виллиам де Оливейра на YouTube-канале «СБГ Шоу».

Отметим, что в феврале 2023 года Артем стал игроком «Локомотива».

В минувшем сезоне РПЛ Дзюба провел 11 матчей, в которых забил восемь голов и отдал пять результативных передач.