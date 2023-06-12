Известный актер Бурунов назвал Акинфеева богом и гениальным вратарем 

Популярный российский актер Сергей Бурунов ответил на вопрос, до какого возраста вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев способен выступать на профессиональном уровне.

«Пусть играет. Он — бог, он — гений. Он лучший вратарь России», — приводит слова Бурунова «Матч ТВ».

Напомним, что в воскресенье, 11 июня, ЦСКА одержал победу в Суперфинале Кубка России над «Краснодаром». Судьба трофея решилась в серии пенальти, в которой сильнее оказались красно-синие (1:1, пенальти - 6:5), а Акинфееву удалось отразить два 11-метровых ударов. Всю свою карьеру он является игроком столичного клуба, за который провел 740 матчей, пропустил 662 гола и отстоял 309 встреч на ноль.