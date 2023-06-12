ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Медина хочет остаться в ЦСКА на следующий сезон

Футболист завоевал в составе клуба один трофей.
12 июня 2023 17:32
автор: Александр Поволоцкий

Парагвайский хавбек ЦСКА Хесус Медина рассказал о своем будущем в армейском клубе.

Напомним, что 26-летний футболист в январе прошлого года подписал контракт с российским клубом на 3,5 года.

«Я счастлив в ЦСКА. Думаю, я остаюсь на следующий сезон здесь» — цитирует Медину «РБ-Спорт».

Добавим, что ЦСКА занял второе место в чемпионате России, набрав 58 очков в 30 играх. Московский клуб завоевал Кубок России, обыграв в Суперфинале «Краснодар».

Медина в минувшем сезоне забил восемь мячей и отдал семь голевых передач в 33 матчах.

источник: «РБ-Спорт»
Медина хочет остаться в ЦСКА на следующий сезон
Футболист завоевал в составе клуба один трофей.
12.06.2023 17:32
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Гинер допустил, что Акинфеев станет тренером или вице-президентом ЦСКА
37-летний голкипер - воспитанник клуба.
12.06.2023 17:30
Футбол
автор: Максим Скороходов
Известный актер Бурунов назвал Акинфеева богом и гениальным вратарем 
46-летний болельщик армейцев восхитился игрой голкипера московского клуба. 
12.06.2023 17:16
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Тренер «Зенита»: без Дзюбы раздевалка команды стала более спокойная и сильная
Футболист трижды в составе клуба выигрывал РПЛ.
12.06.2023 17:14
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Глава судейского комитета РФС поддержал решения судей и КДК по Джикии
Футболист был удален, находясь на скамейке запасных.
12.06.2023 17:03
Футбол
автор: Максим Скороходов
Холанд признан лучшим игроком «Манчестер Сити» в сезоне-2022/2023
Ранее норвежец стал лучшим бомбардиром АПЛ и Лиги чемпионов. 
12.06.2023 16:49
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Заха откажет «Аль-Насра» ради перехода в «ПСЖ»
Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 27 миллионов евро.
12.06.2023 16:40
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Президент ЦСКА Гинер заявил, что позволит Акинфееву завершить карьеру
Капитан «армейцев» помог клубу завоевать Кубок России-2022/23.
12.06.2023 16:38
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Арсенал» подпишет многолетний контракт с Салибой
Действующий трудовой договор футболиста истекает летом 2024 года.
12.06.2023 16:31
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Джеррард назначен на пост главного тренера «Аль-Иттифака»
Джеррард назначен на пост главного тренера «Аль-Иттифака»
Англичанин не работал в качестве тренера с осени прошлого года.
12.06.2023 16:20
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.