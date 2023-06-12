Медина хочет остаться в ЦСКА на следующий сезон

Парагвайский хавбек ЦСКА Хесус Медина рассказал о своем будущем в армейском клубе.

Напомним, что 26-летний футболист в январе прошлого года подписал контракт с российским клубом на 3,5 года.

«Я счастлив в ЦСКА. Думаю, я остаюсь на следующий сезон здесь» — цитирует Медину «РБ-Спорт».

Добавим, что ЦСКА занял второе место в чемпионате России, набрав 58 очков в 30 играх. Московский клуб завоевал Кубок России, обыграв в Суперфинале «Краснодар».

Медина в минувшем сезоне забил восемь мячей и отдал семь голевых передач в 33 матчах.