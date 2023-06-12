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Гинер допустил, что Акинфеев станет тренером или вице-президентом ЦСКА

37-летний голкипер - воспитанник клуба.
12 июня 2023 17:30
автор: Максим Скороходов

Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал, какую роль в будущем он видит в клубе у голкипера и капитана команды Игоря Акинфеева.

«Тут не могу ответить. Он может быть и селекционером, и тренером, и менеджером, и вицепрезидентом. Пока сложно ответить на вопрос, потому что он сам на него не даст ответ. Когда закончит, уже посмотрим, к чему его тянет. Тогда уже точно скажем», - приводит «Матч ТВ» слова Гинера.

Напомним, что 37-летний Акинфеев играет за основную команду ЦСКА с 2003 года, с этого времени он вместе с клубом по семь раз завоевал Кубок и Суперкубок России, стал шестикратным победителем чемпионата России о обладателем Кубка УЕФА.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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