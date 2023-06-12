Фанат ЦСКА был зарезан в Стамбуле при попытке ограбления 

В турецком городе Стамбул произошло убийство болельщика ЦСКА Вячеслава Нечипорчука. Об этом сообщает Mash.

Как утверждает источник, мужчина в возрасте 40 лет прибыл в Турцию по рабочим делам, а также с целью посетить финальную игру Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером». Сообщается, что российского любителя футбола пырнули ножом в сердце после того, как он оказал сопротивление во время ограбления четырем преступникам, которые пытались украсть у него телефон.

Добавим, что согласно информации двое грабителей из четырех уже находятся под стражей, остальные – находятся в розыске. Полиция Турция работает совместно с генеральным российским консульством.