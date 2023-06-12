Мостовой назвал ноунеймом главного тренера «Спартака» Абаскаля

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой не считает наставника красно-белых Гильермо Абаскаля полноценным тренером.

Напомним, что испанский специалист возглавляет московский клуб с лета 2022 года. Под руководством Абаскаля «Спартак» стал бронзовым призером чемпионата РПЛ.

«Для мeня Абаскаль не тренер, а просто чeловек, который в футболе гдe-то был и что-то делал. Я помню Константина Бeскова, потом Олега Романцeва - люди, которые прошли эту футбольную жизнь от А до Я. Клуб с тaкими традициями, тут столько футболистов было выдaющихся, столько побед. И вдруг берут ноунeйма - ему 30 с лишним лет, в футбoл не играл», - цитируют Мостового «РИА Новости».

Добавим, что в мае Александр подал документ в Академию РФС, где будет проходить обучение на тренера по специальной программе УЕФА для профессиональных игроков.