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Мостовой назвал ноунеймом главного тренера «Спартака» Абаскаля

Бывший игрок сборной России планирует сам стать тренером.
12 июня 2023 18:26
автор: Александр Поволоцкий

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой не считает наставника красно-белых Гильермо Абаскаля полноценным тренером.

Напомним, что испанский специалист возглавляет московский клуб с лета 2022 года. Под руководством Абаскаля «Спартак» стал бронзовым призером чемпионата РПЛ.

«Для мeня Абаскаль не тренер, а просто чeловек, который в футболе гдe-то был и что-то делал. Я помню Константина Бeскова, потом Олега Романцeва - люди, которые прошли эту футбольную жизнь от А до Я. Клуб с тaкими традициями, тут столько футболистов было выдaющихся, столько побед. И вдруг берут ноунeйма - ему 30 с лишним лет, в футбoл не играл», - цитируют Мостового «РИА Новости».

Добавим, что в мае Александр подал документ в Академию РФС, где будет проходить обучение на тренера по специальной программе УЕФА для профессиональных игроков.

источник: «РИА Новости»
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