Валерий Непомнящий: Акинфеев в одиночку может решить исход игры

Экс-наставник «Томи» Валерий Непомнящий оценил вклад голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева в победу команды над «Краснодаром» в финальном матче Кубка России.

Напомним, что 37-летний вратарь отбил два удара в послематчевой серии пенальти.

«Игра была, как и ожидалось, сверхсложной — «Краснодар» вполне достойно себя проявил. Поэтому победа в такой игре ещё важнее. Игорь Акинфеев ещё раз убедил, что он — номер один. В одиночку может решить исход игры: не сосчитать, сколько раз это ему удавалось», — цитирует Непомнящего «Чемпионат».

Добавим, что ЦСКА в восьмой раз завоевал Кубок России, а Акинфеев взял свой 20-й трофей.