«Бордо» не вышел в Лигу 1 из-за технического поражения в матче заключительного тура с «Родезом»

Дисциплинарный комитет Профессиональной футбольной лиги Франции присудил «Бордо» техническое поражение в матче 38-го тура Лиги 2 в матче против «Родеза», сообщает L'Equipe.

Игра была остановлена после того, как фанат «Бордо» ударил футболиста соперника, забившего гол.

От решения комитета зависело, какие команды выйдут в Лигу 1 и вылетят в третий по силе чемпионат Франции. «Бордо» (69 очков) остался на третьем месте, поэтому вместе с «Гавром» (75) в элитный дивизион вышел «Метц» (72). «Родез» набрал 46 очков и избежал вылета, эта участь постигла «Анси» (45 очков).