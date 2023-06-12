В «Ростове» подтвердили, что клуб ведет переговоры с Ионовым

Переход нападающего Алексея Ионова в «Ростов» находится на стадии переговоров.

Отметим, что ранее «Краснодар» объявил об уходе 34-летнего футболиста по завершении сезона-2022/2023 на правах свободного агента.

«Диалог с Алексеем Ионовым есть, а вот по поводу физически подписанного контракта не могу сказать», — приводит слова спортивного директора желто-синих Алексея Рыскина «РИА Новости».

Добавим, что в прошедшем сезоне Ионов в составе «Краснодара» принял участие в 38 играх, в которых забил семь голов и отдал четыре результативные передачи. Он играл за «Ростов» на протяжении трех лет (с 2017 по 2020 годы).