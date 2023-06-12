Модрич отказался от крупного контракта с клубом из Саудовской Аравии

Хорватский полузащитник «Реала» Лука Модрич хочет остаться в мадридской команде.

Как сообщает Marca, 37-летний футболист отказался от предложения саудовского клуба. «Аль-Ахли Джидда» пообещал Модричу зарплату в размере около 80 млн евро за сезон.

Отметим, что сумма предложенная хорвату, в семь раз превышает его доход в «Реале». Лука является одним из самых высокооплачиваемых футболистов «Реала».

Добавим, что правительство Саудовской Аравии переманивает в свои клубы в известных игроков, чтобы поднять уровень своей лиги и провести ЧМ-2030.

В минувшем сезоне чемпионата Испании полузащитник провел 33 матча, в которых забил четыре гола и отдал три результативных передачи.