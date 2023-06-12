ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Модрич отказался от крупного контракта с клубом из Саудовской Аравии

Футболист выступает в чемпионате Испании с 2012 года.
12 июня 2023 19:02
автор: Александр Поволоцкий

Хорватский полузащитник «Реала» Лука Модрич хочет остаться в мадридской команде.

Как сообщает Marca, 37-летний футболист отказался от предложения саудовского клуба. «Аль-Ахли Джидда» пообещал Модричу зарплату в размере около 80 млн евро за сезон.

Отметим, что сумма предложенная хорвату, в семь раз превышает его доход в «Реале». Лука является одним из самых высокооплачиваемых футболистов «Реала».

Добавим, что правительство Саудовской Аравии переманивает в свои клубы в известных игроков, чтобы поднять уровень своей лиги и провести ЧМ-2030.

В минувшем сезоне чемпионата Испании полузащитник провел 33 матча, в которых забил четыре гола и отдал три результативных передачи.

источник: Marca
Гендиректор ЦСКА Бабаев: сезон доказал, что Федотов был правильным выбором для клуба
Клуб завоевал медали чемпионата России впервые с 2017 года.
12.06.2023 19:28
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Ильзат Ахметов: «Краснодар» понимали, что до серии пенальти против Акинфеева лучше не доводить
«Быки» не смогли завоевать свой первый трофей в истории.
12.06.2023 19:16
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Воспитанник ЦСКА перешел в «Краснодар»
20-летний футболист вернулся в Россию.
12.06.2023 19:10
Футбол
автор: Максим Скороходов
Акинфеев стал самым возрастным игроком, который принимал участие в финалах Кубка России 
Голкипер армейцев побил рекорд Юрия Жиркова.
12.06.2023 19:04
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Модрич отказался от крупного контракта с клубом из Саудовской Аравии
Футболист выступает в чемпионате Испании с 2012 года.
12.06.2023 19:02
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
В «Ростове» подтвердили, что клуб ведет переговоры с Ионовым
Российский форвард выступал за ростовчан с 2017 по 2020 годы.
12.06.2023 18:45
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Бордо» не вышел в Лигу 1 из-за технического поражения в матче заключительного тура с «Родезом»
«Бордо» не вышел в Лигу 1 из-за технического поражения в матче заключительного тура с «Родезом»
Окончательно определились команды, добившиеся повышения в классе.
12.06.2023 18:37
Футбол
автор: Максим Скороходов
Валерий Непомнящий: Акинфеев в одиночку может решить исход игры
Вратарь завоевал очередной трофей в составе армейцев.
12.06.2023 18:35
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Гладилин уверен, что переход Глебова в «Спартак» будет зависеть от Абаскаля
По мнению 71-летнего специалиста, московский клуб предпримет попытку заполучить хавбека «Ростова» в том случае, если в игроке нуждается испанский наставник красно-белых.
12.06.2023 18:31
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Мостовой назвал ноунеймом главного тренера «Спартака» Абаскаля
Бывший игрок сборной России планирует сам стать тренером.
12.06.2023 18:26
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.