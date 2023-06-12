Акинфеев стал самым возрастным игроком, который принимал участие в финалах Кубка России 

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев стал самым возрастным футболистом, который играл в финалах Кубка России. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

Отметим, что 11 июня голкипер вышел в основном составе красно-синих на финальный матч Суперфинала Кубка страны, в котором команда одержала победу над «Краснодаром» в серии пенальти (1:1, пенальти - 6:5).

Сообщается, что на момент очной встречи футбольных клубов вратарю было 37 лет 64 дня. Таким образом он превзошел прошлый рекорд Юрия Жиркова, который в 2020 году играл в финале Кубка России за «Зенит» в возрасте 36 лет 340 дней.

Добавим, что ЦСКА после победы над «Краснодаром» восьмой раз в истории выиграл Кубок России. Акинфеев является семикратным обладателем трофея.

В сезоне-2022/2023 подопечные Владимира Федотова завоевали серебряные медали РПЛ, заняв второе место в турнирной таблице чемпионата России.