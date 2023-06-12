Ильзат Ахметов: «Краснодар» понимали, что до серии пенальти против Акинфеева лучше не доводить

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов назвал вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева главным героем финала Кубка России.

Напомним, что основное время встречи завершилась со счетом 1:1. В серии послематчевых пенальти ЦСКА выиграл со счетом 6:5.

«Не знал, что Акинфеев ни разу не проигрывал серию пенальти за ЦСКА, но у него огромный опыт — он большая величина. Всё это говорит само за себя, через сколько матчей он прошел. Мы понимали, что лучше до серии пенальти не доводить», — цитирует Ахметова «Чемпионат».

Добавим, что Акинфеев в серии пенальти отразил два удара от игроков «Краснодара» Жоау Батчи и Олакунле Олусегуна.