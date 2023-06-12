Гендиректор ЦСКА Бабаев: сезон доказал, что Федотов был правильным выбором для клуба

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев оценил работу главного тренера клуба Владимира Федотова.

Напомним, что 56-летний специалист возглавил команду в июне 2022 года. Под руководством Федотова армейцы выиграли Кубок России и завоевали серебро чемпионата РПЛ.

«Прошедший сезон доказал, что Федотов был правильным выбором для ЦСКА. Мы выжали максимум. После первой части сезона мы слишком далеко отпустили «Зенит», поэтому второе место и Кубок — очень достойно», — цитирует Бабаева «Чемпионат».

Напомним, что ранее Федотов тренировал в РПЛ клубы «Оренбург» и «Сочи».