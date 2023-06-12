ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Левандовски не рассматривает варианты продолжения карьеры в Саудовской Аравии 

У форварда «Барселоны» совершенно другие приоритеты относительно своего будущего.
12 июня 2023 19:32
автор: Глеб Шевяков

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски заявил, что не собирается переходить в клубы Саудовской Аравии.

«Для меня этот вопрос даже не рассматривается. Тем более, мой контракт с «Барсой» еще действует какое-то время. Я вижу, что происходит в Аравийском футболе, но меня это не интересует, потому что у меня есть другие приоритеты», приводит слова 34-летнего форварда Mundo Deportivo.

Ранее «Аль-Иттихад» объявил о переходе нападающего Карима Бензема, у которого истек контракт с «Реалом».

Напомним, что Левандовски присоединился к «Барселоне» в июле 2022 года. В прошедшем сезоне-2022/2023 за сине-гранатовых он сыграл 46 матчей, в которых забил 33 гола и отдал восемь результативных передач. Его контракт с каталонским клубом рассчитан до конца сезона-2025/2026.

Добавим, что по итогам сезона в Ла Лиге подопечные Хави стали чемпионами Испании.

источник: El Mundo Deportivo
«ПСЖ» хотел обманом переманить Малкома у «Зенита»
Французский клуб интересовался вингером в зимнее трансферное окно.
12.06.2023 20:07
Футбол
автор: Максим Скороходов
Стало известно, сколько «ПСЖ» заплатит Галтье за расторжение контракта
Стало известно, сколько «ПСЖ» заплатит Галтье за расторжение контракта
Французский специалист руководит парижской командой с лета 2022 года.
12.06.2023 20:05
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Новичок «Реала» Фран Гарсия впервые вызван в сборную Испании
Национальная команда готовится к решающей стадии лиги наций.
12.06.2023 20:01
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Семин считает, что «Краснодар» выиграет свой первый трофей в ближайшие годы
«Быки» упустили шанс выиграть первый турнир в истории клуба.
12.06.2023 19:48
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Левандовски не рассматривает варианты продолжения карьеры в Саудовской Аравии 
У форварда «Барселоны» совершенно другие приоритеты относительно своего будущего.
12.06.2023 19:32
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Гендиректор ЦСКА Бабаев: сезон доказал, что Федотов был правильным выбором для клуба
Гендиректор ЦСКА Бабаев: сезон доказал, что Федотов был правильным выбором для клуба
Клуб завоевал медали чемпионата России впервые с 2017 года.
12.06.2023 19:28
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Ильзат Ахметов: «Краснодар» понимали, что до серии пенальти против Акинфеева лучше не доводить
«Быки» не смогли завоевать свой первый трофей в истории.
12.06.2023 19:16
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Воспитанник ЦСКА перешел в «Краснодар»
20-летний футболист вернулся в Россию.
12.06.2023 19:10
Футбол
автор: Максим Скороходов
Акинфеев стал самым возрастным игроком, который принимал участие в финалах Кубка России 
Голкипер армейцев побил рекорд Юрия Жиркова.
12.06.2023 19:04
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Модрич отказался от крупного контракта с клубом из Саудовской Аравии
Футболист выступает в чемпионате Испании с 2012 года.
12.06.2023 19:02
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.