Левандовски не рассматривает варианты продолжения карьеры в Саудовской Аравии 

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски заявил, что не собирается переходить в клубы Саудовской Аравии.

«Для меня этот вопрос даже не рассматривается. Тем более, мой контракт с «Барсой» еще действует какое-то время. Я вижу, что происходит в Аравийском футболе, но меня это не интересует, потому что у меня есть другие приоритеты», приводит слова 34-летнего форварда Mundo Deportivo.

Ранее «Аль-Иттихад» объявил о переходе нападающего Карима Бензема, у которого истек контракт с «Реалом».

Напомним, что Левандовски присоединился к «Барселоне» в июле 2022 года. В прошедшем сезоне-2022/2023 за сине-гранатовых он сыграл 46 матчей, в которых забил 33 гола и отдал восемь результативных передач. Его контракт с каталонским клубом рассчитан до конца сезона-2025/2026.

Добавим, что по итогам сезона в Ла Лиге подопечные Хави стали чемпионами Испании.