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Семин считает, что «Краснодар» выиграет свой первый трофей в ближайшие годы

«Быки» упустили шанс выиграть первый турнир в истории клуба.
12 июня 2023 19:48
автор: Александр Поволоцкий

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Семин высказался относительно результата финала Кубка России.

Напомним, что в решающем матче турнира ЦСКА в серии послематчевых пенальти обыграл «Краснодар» (1:1, 6:5 (пен.).

«ЦСКА всe-таки более мастеровитая команда, чeм «Краснодар». Но у команды Галицкого всe впереди. «Краснодар» обязательно выиграeт свой первый трофeй в ближайшие годы. В клубе любят и увaжают футбол, развивают молодыx игроков — рано или поздно этo даст желаемый рeзультат», — цитирует Семина «РБ-Спорт».

Добавим, что ЦСКА завоевал Кубок Росси в восьмой раз в своей истории.

источник: «РБ-Спорт»
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