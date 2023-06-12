Карпин: с судейством в РПЛ ничего хорошего не происходит

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о работе судей в РПЛ.

Напомним, что по ходу чемпионата России возникало несколько скандалов с участием арбитров.

«Про судейство не хочу говорить. Я уже в отпуске — не хочу заводиться. Скажу одну фразу — ничего нормального с нашим судейством не происходит. Если разговаривать про каждый момент, на это уйдет часов десять. И все равно мы ни к чему не придем», — приводит Sport24 слова Карпина.

Добавим, что чемпионом РПЛ стал «Зенит». Клуб из Санкт-Петербурга на 12 очков опередил ближайшего преследователя - ЦСКА.