Новичок «Реала» Фран Гарсия впервые вызван в сборную Испании

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте сделал изменения в составе команды, которая готовится к финальному этапу Лиги наций.

Напомним, что 15 июня в полуфинале турнира »фурия роха» сыграет с Италией.

Отметим, что из-за травмы к сборной Испании не сможет присоединится защитник «ПСЖ» Хуана Берната. Его заменит новичок «Реала» Фран Гарсия. Для 23-летнего футболиста это дебютный вызов в национальную команду.

На прошлой неделе Гарсия перешел из «Райо Вальекано» в «Реала», в системе которого находился с 14 лет.

Добавим, что во втором полуфинале Лиги Наций сыграют Нидерланды — Хорватия.