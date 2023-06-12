Стало известно, сколько «ПСЖ» заплатит Галтье за расторжение контракта

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье получит шесть миллионов евро компенсации за увольнение с должности главного тренера клуба. Об этом сообщает Le Parisien.

Отметим, что действующий контракт наставника с красно-синими рассчитан до конца июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что парижане досрочно расстанутся с 56-летним специалистом по окончании сезона-2022/2023. Главным претендентом на замену француза считается Юлиан Нагельсман.

Добавим, что Галтье возглавил «ПСЖ» в начале прошедшего сезона и завоевал с клубом чемпионство Франции и Суперкубок страны.