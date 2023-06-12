«ПСЖ» хотел обманом переманить Малкома у «Зенита»

Тренер «Зенита» Вильям Оливейра заявил, что «ПСЖ» пытался обманом подписать лидера «Зенита» Малкома.

- Они его позвали: «Мы договорились, давай прилетай. Отправим тебе самолет, а здесь уже договоримся». Хорошо, что у Малкома агент очень опытный. Он сказал: «Вы с ума сошли? Как можно?» - сказал Оливейра в интервью YouTube-канала «СБГ Шоу».

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» надеялся, что Малком приостановит контракт с «Зенитом» по правилам ФИФА, вингер отказался портить отношения с российским клубом.

26-летний бразилец в прошедшем чемпионате провел в составе «Зенита» 27 матчей в РПЛ и забил 23 мяча.