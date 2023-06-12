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Трансферная стоимость Роналду снизилась до 15 млн евро

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» даже потерял единоличное звание самого дорого футболиста Саудовской Аравии.
Трансферная стоимость Роналду снизилась до 15 млн евро
12 июня 2023 20:17
автор: Максим Скороходов
автор фото: Getty Images

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» даже потерял единоличное звание самого дорого футболиста Саудовской Аравии.

Известный портал Transfermarkt снизил стоимость нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду до 15 млн евро.

Теперь звездный форвард делит звание самого дорогого футболиста чемпионата Саудовской Аравии с одноклубником бразильским хавбеком Талиской.

Напомним, что Роналду перешел в «Аль-Наср» в январе 2023 года, с этого времени он провел 19 матчей за клуб из Эр-Рияда и забил 14 голов.

источник: Transfermarkt
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