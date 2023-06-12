Трансферная стоимость Роналду снизилась до 15 млн евро

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» даже потерял единоличное звание самого дорого футболиста Саудовской Аравии.

Известный портал Transfermarkt снизил стоимость нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду до 15 млн евро.

Теперь звездный форвард делит звание самого дорогого футболиста чемпионата Саудовской Аравии с одноклубником бразильским хавбеком Талиской.

Напомним, что Роналду перешел в «Аль-Наср» в январе 2023 года, с этого времени он провел 19 матчей за клуб из Эр-Рияда и забил 14 голов.