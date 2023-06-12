Защитник «Родины» Крижан сломал руку в игре с «Пари НН»: футболист выбыл на несколько месяцев

Стало известно состояние защитника «Родины» Митья Крижана, получившего тяжелую травму в конце ответного переходного матча против «Пари НН» (2:0).

Футболист московской команды столкнулся с баннером за несколько минут до финального свистка, позже его госпитализировали с переломом руки.

«Вчера Крижан был в больнице, затем вернулся в Москву. По предварительным данным, он выбыл на 2–3 месяца», - приводит «Матч ТВ» слова генерального директора «Родины» Константина Архипова.

Напомним, что по сумме двух матчей «Родина» уступила «Пари НН» (0:3, 2:0) и проведет следующий сезон в Первой лиге.