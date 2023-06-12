Карпин отреагировал на решение Мостового пойти учиться на тренера

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался относительно решения Александра Мостового пойти учиться на тренера.

Напомним, что экс-полузащитник сборной России подал документ в Академию РФС, где будет проходить обучение на тренера по специальной программе УЕФА для профессиональных игроков.

»Если попросится на стажировку? Захочет — пускай приезжает. Не поздно он начал? Лучше поздно, чем никогда», - приводит Sport24 слова Карпина.

Отметим, что ранее наставник сборной России заявлял, что готов одолжить Мостовому деньги на обучение. Карпин сообщил, что с такой просьбой Александр к нему не обращался.