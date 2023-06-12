Сборная Украины сыграла вничью с Германией, Цыганков оформил дубль

Сборная Германии проиграла дома команде Украины в товарищеском матче со счетом 3:3.

На голы форвардов Никласа Фюллькруга (6-я минута) и Кая Хаверца (83) и реализованный Йосуа Киммихом пенальти (90+3) команда Сергея Реброва ответила дублем Виктора Цыганкова (19, 56) и атакой с автоголом Антонио Рюдигера (23).

16 июня бундестим проведет гостевой контрольный матч против Польши, в этот же день «желто-синие» проведут матч квалификации на Евро-2024 против Северной Македонии

Товарищеский матч

Германия - Украина - 3:3 (1:2)

Голы: Фюллькруг, 6; Хаверц, 83; Киммих, 90+3 - Цыганков, 19, 56; Рюдигер, 23 (автогол)