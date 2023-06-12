ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес составили добрачный контракт

Девушка, родившая спортсмену двоих детей, не останется ни с чем в случае расставания.
12 июня 2023 21:24
автор: Максим Скороходов

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес заключили добрачный контракт, когда девушка впервые была беременна от нападающего, сообщает Sport.es.

По нему, в случае расставания футболист обязуется платить Родригес 100 тысяч евро в месяц и отдать ей семейный дом в ПосуэлодеАларкон.

Также Родригес станет официально матерью близнецов Еве и Матео, которые Роналду родила суррогатная мать.

Напомним, что пара также имеет двух общих детей Аланы Мартины и Беллы Эсмеральды.

Родригес согласилась выйти замуж за Роналду, дата свадьбы до сих пор не известна.

источник: Sport.es
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес составили добрачный контракт
Девушка, родившая спортсмену двоих детей, не останется ни с чем в случае расставания.
12.06.2023 21:24
Футбол
автор: Максим Скороходов
Карпин отреагировал на решение Мостового пойти учиться на тренера
Футболисты вместе играли за «Сельту» с 1997 по 2002 годы.
12.06.2023 21:03
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Сборная Украины сыграла вничью с Германией, Цыганков оформил дубль
Сборная Украины сыграла вничью с Германией, Цыганков оформил дубль
Встреча прошла в Бремене.
12.06.2023 21:01
Футбол
автор: Максим Скороходов
Карпин: с судейством в РПЛ ничего хорошего не происходит
Наставник сборной России по ходу сезона несколько раз критиковал арбитров.
12.06.2023 20:47
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Защитник «Родины» Крижан сломал руку в игре с «Пари НН»: футболист выбыл на несколько месяцев
Защитник «Родины» Крижан сломал руку в игре с «Пари НН»: футболист выбыл на несколько месяцев
26-летний словенец был госпитализирован сразу после окончания ответного переходного матча.
12.06.2023 20:38
Футбол
автор: Максим Скороходов
Трансферная стоимость Роналду снизилась до 15 млн евро
Трансферная стоимость Роналду снизилась до 15 млн евро
Пятикратный обладатель «Золотого мяча» даже потерял единоличное звание самого дорого футболиста Саудовской Аравии.
12.06.2023 20:17
Футбол
автор: Максим Скороходов
«ПСЖ» хотел обманом переманить Малкома у «Зенита»
Французский клуб интересовался вингером в зимнее трансферное окно.
12.06.2023 20:07
Футбол
автор: Максим Скороходов
Стало известно, сколько «ПСЖ» заплатит Галтье за расторжение контракта
Стало известно, сколько «ПСЖ» заплатит Галтье за расторжение контракта
Французский специалист руководит парижской командой с лета 2022 года.
12.06.2023 20:05
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Новичок «Реала» Фран Гарсия впервые вызван в сборную Испании
Национальная команда готовится к решающей стадии лиги наций.
12.06.2023 20:01
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Семин считает, что «Краснодар» выиграет свой первый трофей в ближайшие годы
«Быки» упустили шанс выиграть первый турнир в истории клуба.
12.06.2023 19:48
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.