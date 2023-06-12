Криштиану Роналду и Джорджина Родригес составили добрачный контракт

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес заключили добрачный контракт, когда девушка впервые была беременна от нападающего, сообщает Sport.es.

По нему, в случае расставания футболист обязуется платить Родригес 100 тысяч евро в месяц и отдать ей семейный дом в Посуэло‑де‑Аларкон.

Также Родригес станет официально матерью близнецов Еве и Матео, которые Роналду родила суррогатная мать.

Напомним, что пара также имеет двух общих детей Аланы Мартины и Беллы Эсмеральды.

Родригес согласилась выйти замуж за Роналду, дата свадьбы до сих пор не известна.