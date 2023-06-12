Иско пополнит состав «Райо Вальекано» на правах свободного агента

Экс-полузащитник «Реала» Иско может продолжить свою карьеру в другом клубе чемпионата Испании. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира в своих соцсетях.

По информации источника, 31-летний хавбек близок к тому, чтобы перейти в «Райо Вальекано» на правах свободного агента. О деталях предполагаемого контракта пока не сообщается.

Напомним, что Иско находится без клуба с декабря 2022 года после того, как покинул состав «Севильи». В сезоне-2022/23 он принял участие в 12 матчах, отдав два результативных паса.

За «Реала» Иско выступал с 2013 по 2022 год. В составе мадридцев он завоевал 19 трофеев, включая пять титулов Лиги чемпионов.