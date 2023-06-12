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Стало известно, когда «Челси» объявит о трансфере Нкунку

Переход футболиста обошелся лондонскому клубу в 60 миллионов евро.
12 июня 2023 22:20
автор: Александр Поволоцкий

«Челси» в ближайшее время официально объявит о трансфере форварда «Лейпцига» Кристофера Нкунку.

Как сообщает на своей странице в соцсети журналист Фабрицио Романо, сделка будет оформлена после игры 25-летнего футболиста за сборную Франции. Команда принимает участие в отборе к ЧЕ-2024.

Отмечается, что Кристофер прошел медобследование в «Челси» еще в сентябре 2022 года. Контракт подписан в декабре 2022-го.

В минувшем сезоне Нкунку провел 36 матчей, в которых он отметился 23 голами и семью результативными передачами.

источник: «Советский спорт»
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