ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Тер Штеген признан лучшим футболистом чемпионата Испании сезона-2022/2023

Немецкий вратарь помог каталонской команде стать чемпионом Ла Лиги.
12 июня 2023 22:13
автор: Сергей Иванов

Пресс-служба «Барселоны» сообщила о том, что голкипер клуба Марк-Андре тер Штеген признан лучшим игроком чемпионата Испании сезона-2022/2023.

Отметим, что по итогам прошедшего розыгрыша Ла Лиги 31-летний немец принял участие в 38 матчах, пропустил 18 голов и 26 раз отстоял «на ноль».

Таким образом, вратарь побил рекорд сине-гранатовых по количеству «сухих» матчей в одном сезоне национального первенства. Ранее подобное достижение принадлежало Клаудио Браво. В сезоне-2014/15 чилиец отыграл 23 игры «на ноль».

Напомним, что «Барселона» стала чемпионом Испании.

источник: ФК «Барселона»
Агент Фернандеса рассказал о переговорах с ЦСКА
Футболист выступал за российскую команду с 2012 по 2022 годы.
12.06.2023 22:33
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Агент Комличенко рассказал, когда Николай восстановится от порвеждения
Напомним, что 14 мая 27-летний игрок получил повреждение в матче 27-го тура чемпионата России против «Сочи» (0:1).
12.06.2023 22:22
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Стало известно, когда «Челси» объявит о трансфере Нкунку
Переход футболиста обошелся лондонскому клубу в 60 миллионов евро.
12.06.2023 22:20
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Тер Штеген признан лучшим футболистом чемпионата Испании сезона-2022/2023
Немецкий вратарь помог каталонской команде стать чемпионом Ла Лиги.
12.06.2023 22:13
Футбол
автор: Сергей Иванов
Иско пополнит состав «Райо Вальекано» на правах свободного агента
Футболист находится без клуба с декабря 2022 года.
12.06.2023 22:02
Футбол
автор: Сергей Иванов
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес составили добрачный контракт
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес составили добрачный контракт
Девушка, родившая спортсмену двоих детей, не останется ни с чем в случае расставания.
12.06.2023 21:24
Футбол
автор: Максим Скороходов
Карпин отреагировал на решение Мостового пойти учиться на тренера
Футболисты вместе играли за «Сельту» с 1997 по 2002 годы.
12.06.2023 21:03
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Сборная Украины сыграла вничью с Германией, Цыганков оформил дубль
Сборная Украины сыграла вничью с Германией, Цыганков оформил дубль
Встреча прошла в Бремене.
12.06.2023 21:01
Футбол
автор: Максим Скороходов
Карпин: с судейством в РПЛ ничего хорошего не происходит
Наставник сборной России по ходу сезона несколько раз критиковал арбитров.
12.06.2023 20:47
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Защитник «Родины» Крижан сломал руку в игре с «Пари НН»: футболист выбыл на несколько месяцев
Защитник «Родины» Крижан сломал руку в игре с «Пари НН»: футболист выбыл на несколько месяцев
26-летний словенец был госпитализирован сразу после окончания ответного переходного матча.
12.06.2023 20:38
Футбол
автор: Максим Скороходов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.