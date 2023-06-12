Тер Штеген признан лучшим футболистом чемпионата Испании сезона-2022/2023

Пресс-служба «Барселоны» сообщила о том, что голкипер клуба Марк-Андре тер Штеген признан лучшим игроком чемпионата Испании сезона-2022/2023.

Отметим, что по итогам прошедшего розыгрыша Ла Лиги 31-летний немец принял участие в 38 матчах, пропустил 18 голов и 26 раз отстоял «на ноль».

Таким образом, вратарь побил рекорд сине-гранатовых по количеству «сухих» матчей в одном сезоне национального первенства. Ранее подобное достижение принадлежало Клаудио Браво. В сезоне-2014/15 чилиец отыграл 23 игры «на ноль».

Напомним, что «Барселона» стала чемпионом Испании.