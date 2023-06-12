«Манчестер Сити» провел чемпионский парад, празднуя с болельщиками требл (фото)

В понедельник, 12 июня, «Манчестер Сити» провел чемпионский парад.

Напомним, что «горожане» выиграли чемпионат и Кубок Англии. В минувшую субботу подопечные Хосепа Гвардиолы обыграли «Интер» в финале Лиге чемпионов (1:0). Автором единственного гола «Манчестер Сити» на 68-й минуте стал Родриго Эрнандес.

Таким образом, «горожане» оформили требл - завоевали три трофея за сезон.

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Сегодня команда проехалась на автобусе по улицам Манчестера, празднуя успех со своими поклонниками. Игроки демонстрировали болельщикам все три чемпионских кубка.

Добавим, что наставник «Сити» Гвардиола стал первым тренером в истории, который делал требл дважды.