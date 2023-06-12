«Манчестер Сити» провел чемпионский парад, празднуя с болельщиками требл (фото)

В понедельник, 12 июня, «Манчестер Сити» провел чемпионский парад.
Напомним, что «горожане» выиграли чемпионат и Кубок Англии. В минувшую субботу подопечные Хосепа Гвардиолы обыграли «Интер» в финале Лиге чемпионов (1:0). Автором единственного гола «Манчестер Сити» на 68-й минуте стал Родриго Эрнандес.
Таким образом, «горожане» оформили требл - завоевали три трофея за сезон.
Сегодня команда проехалась на автобусе по улицам Манчестера, празднуя успех со своими поклонниками. Игроки демонстрировали болельщикам все три чемпионских кубка.
Добавим, что наставник «Сити» Гвардиола стал первым тренером в истории, который делал требл дважды.
источник: ФК «Манчестер Сити»