«Челси» заинтересован в приобретении грузинского вратаря Мамардашвили

Руководство «Челси» планирует подписать голкипера «Валенсии» и сборной Грузии Георгия Мамардашвили. Об этом сообщает Evening Standard.

Отмечается, что 22-летний футболист рассматривается в качестве альтернативы вратарю «Интера» Андре Онаны. Согласно данным источника, лондонский клуб приобретет грузина в случае, если им не удастся оформить трансфер футболиста «нерадзурри».

Напомним, что Мамардашвили выступает за «Валенсию» с сезона-2021/2022. Всего за летучих мышей он провел 63 матча, пропустил 71 гол и 18 раз отстоял «на ноль».

Ранее в своей карьере голкипер защищал цвета «Локомотива» из Тбилиси, а также «Рустави».