Бывший главный тренер «Зенита» может возглавить «Фенербахче»

Руководство «Фенербахче» ведет поиски нового главного тренера после ухода из клуба португальца Жорже Жезуша.

По информации NTV Spor, стамбульцы рассматривают кандидатуру экс-наставника «Зенита» Мирчу Луческу, который в данный момент руководит киевским «Динамо». Отмечается, что для турецкой команды подписание 77-летнего румына является приоритетным вариантом.

Напомним, что действующее соглашение Луческу с бело-голубыми рассчитано до 30 июня 2024 года. Ранее в своей карьере специалист тренировал в Турции такие команды, как «Бешикташ» и «Галатасарай».