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Защитник «Зенита» получил вызов в сборную Бразилии

17 и 20 июня латиноамериканская сборная проведет две товарищеские игры.
Защитник «Зенита» получил вызов в сборную Бразилии
13 июня 2023 08:43
автор: Сергей Иванов
автор фото: РИА Новости

Центральный защитник «Зенита» Роберт Ренан вызван в сборную Бразилии на июньские товарищеские матчи. Об этом сообщает Globo.

По информации источника, в ближайшее время 19-летний футболист должен присоединиться к национальной команде. Отмечается, что в составе сборной игрок заменит Нино из «Флуминенсе», получившего мышечную травму.

Напомним, что 17 июня Бразилия проведет товарищеский матч против Гвинеи, а спустя три дня сыграет с Сенегалом.

В сезоне-2022/23 Ренан провел 10 матчей в составе «Зенита», не отличившись результативными действиями. Вместе с командой он стал чемпионом России.

источник: Globo.com
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