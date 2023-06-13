Защитник «Зенита» получил вызов в сборную Бразилии

Центральный защитник «Зенита» Роберт Ренан вызван в сборную Бразилии на июньские товарищеские матчи. Об этом сообщает Globo.

По информации источника, в ближайшее время 19-летний футболист должен присоединиться к национальной команде. Отмечается, что в составе сборной игрок заменит Нино из «Флуминенсе», получившего мышечную травму.

Напомним, что 17 июня Бразилия проведет товарищеский матч против Гвинеи, а спустя три дня сыграет с Сенегалом.

В сезоне-2022/23 Ренан провел 10 матчей в составе «Зенита», не отличившись результативными действиями. Вместе с командой он стал чемпионом России.